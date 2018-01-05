О жизни на Марсе, пяти звездочках и ночи – вспомним магию кино
В Новый год – все праздничные дни «овеяны» особым чудом волшебства, сообщает «Deita.ru».
В это сказочное время хочется радоваться, улыбаться и смеяться. А что может быть лучше любимого кино? Или хотя бы фраз, которые давно уже стали «крылатыми» и живут отдельно от своих киногероев.
Предлагаем вспомнить замечательные фильмы – любимое новогоднее кино. Итак, «Карнавальная ночь» - советский комедийный музыкальный фильм 1956 года, первый полнометражный фильм который снял режиссер Эльдар Рязанов.
Кинокартина стала лидером советского кинопроката в 1956 году, когда было продано невероятное количество билетов – 48 миллионов 64щ тысяч штук.
«deita.ru» предлагает вспомнить лучшие фразы из фильма.
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Товарищи !! Всех вас, конечно, интересует вопрос: есть ли жизнь на Марсе? Прошу всех взглянуть на небо! Снизу звездочки кажутся маленькие-маленькие. Но, стоит нам только взять телескоп и посмотреть вооружённым глазом, то мы увидим две звёздочки, три звёздочки, четыре звёздочки… Лучше всего, конечно, пять звёздочек! Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе — это науке неизвестно. Наука ещё пока не в курсе дела. Асса!
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Товарищи! Есть установка весело встретить новый год! Мы должны провести наш новогодний вечер так, чтобы никто бы ничего бы не мог сказать.
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- Лектор готов?
- Готов лектор, давно готов.
- Выпускайте.
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- Да, хорошо. Не зря поработали серым веществом головного мозга .
- Не такое уж оно у меня и серое, как вы думаете, товарищ Усиков.
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Я и сам шутить не люблю, и людям не дам.
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Ну и что, что квартет? Добавьте сюда ещё людей — будет большой, массовый квартет.
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- Вот тут товарищем Крыловой запланировали: Дед Мороз один, снежинок тридцать единиц. А потом, Баба Яга и Коты в сапогах. Так вот, коты у меня, в смете, запланированы, а на сапоги денег нет.
- Ну, так что Вы предлагаете?
- Урезать.
- Чего?
- Котов…
- Правильно, котов урезать до минимума.
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Докладчик сделает доклад, коротенько так, минут на сорок, больше, я думаю, не надо…
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- Но ведь танец так поставлен.
- Переставьте.
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- Что это? Что это такое, я вас спрашиваю?
- Ноги…
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Официально заявляю, что за всё, что здесь сегодня было, я лично никакой ответственности не несу!
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Костюмы надо заменить, ноги изолировать.
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Ну, что ж, заслушаем клоунов.
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- Почему прекратили передачу Шекспира?!
- По техническим причинам…
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- Бабу-Ягу со стороны брать не будем — воспитаем в своём коллективе.
- Попытаемся…
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Ловкость рук, и никакого… доклада.
Инна Эстрина