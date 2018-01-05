В Новый год – все праздничные дни «овеяны» особым чудом волшебства, сообщает «Deita.ru».

В это сказочное время хочется радоваться, улыбаться и смеяться. А что может быть лучше любимого кино? Или хотя бы фраз, которые давно уже стали «крылатыми» и живут отдельно от своих киногероев.

Предлагаем вспомнить замечательные фильмы – любимое новогоднее кино. Итак, «Карнавальная ночь» - советский комедийный музыкальный фильм 1956 года, первый полнометражный фильм который снял режиссер Эльдар Рязанов.

Кинокартина стала лидером советского кинопроката в 1956 году, когда было продано невероятное количество билетов – 48 миллионов 64щ тысяч штук.

«deita.ru» предлагает вспомнить лучшие фразы из фильма.

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Товарищи !! Всех вас, конечно, интересует вопрос: есть ли жизнь на Марсе? Прошу всех взглянуть на небо! Снизу звездочки кажутся маленькие-маленькие. Но, стоит нам только взять телескоп и посмотреть вооружённым глазом, то мы увидим две звёздочки, три звёздочки, четыре звёздочки… Лучше всего, конечно, пять звёздочек! Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе — это науке неизвестно. Наука ещё пока не в курсе дела. Асса!

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Товарищи! Есть установка весело встретить новый год! Мы должны провести наш новогодний вечер так, чтобы никто бы ничего бы не мог сказать.

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- Лектор готов?

- Готов лектор, давно готов.

- Выпускайте.

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- Да, хорошо. Не зря поработали серым веществом головного мозга .

- Не такое уж оно у меня и серое, как вы думаете, товарищ Усиков.

*****

Я и сам шутить не люблю, и людям не дам.

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Ну и что, что квартет? Добавьте сюда ещё людей — будет большой, массовый квартет.

*****

- Вот тут товарищем Крыловой запланировали: Дед Мороз один, снежинок тридцать единиц. А потом, Баба Яга и Коты в сапогах. Так вот, коты у меня, в смете, запланированы, а на сапоги денег нет.

- Ну, так что Вы предлагаете?

- Урезать.

- Чего?

- Котов…

- Правильно, котов урезать до минимума.

***

Докладчик сделает доклад, коротенько так, минут на сорок, больше, я думаю, не надо…

*****

- Но ведь танец так поставлен.

- Переставьте.

*****

- Что это? Что это такое, я вас спрашиваю?

- Ноги…

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Официально заявляю, что за всё, что здесь сегодня было, я лично никакой ответственности не несу!

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Костюмы надо заменить, ноги изолировать.

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Ну, что ж, заслушаем клоунов.

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- Почему прекратили передачу Шекспира?!

- По техническим причинам…

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- Бабу-Ягу со стороны брать не будем — воспитаем в своём коллективе.

- Попытаемся…

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Ловкость рук, и никакого… доклада.

Инна Эстрина