В первой половине недели в Приморье погода будет переменчивой, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе Примгидромета.

Так, в ночь на понедельник с Китая на юг Хабаровского края выйдет циклон, и его фронтальные разделы вызовут на большей части Приморья небольшой и умеренный снег, повысится температурный фон. Ночью основная температура воздуха ожидается в пределах 10-17 градусов мороза на юге 3-8 градусов, на северо-востоке, где в начале ночи ещё сохранится влияние гребня антициклона, температура воздуха опустится.

В дальнейшем циклон сместится на юг Охотского моря, осадки в крае прекратятся. Вслед за циклоном на Приморье распространится гребень континентального антициклона. В ночные часы воздух будет интенсивно выхолаживаться, а в дневные — прогреваться. Минимальные температуры −18…−26°C, в горных районах столбики термометров будут опускаться до −35°C, на побережье −10…−17°C. В дневные часы −5…−13°C, на юге местами около 0°C.

Во Владивостоке в ночь на понедельник, 15 января, возможен небольшой снег, при южном ветре ночь ожидается не холодной, −6…−9°C. Днём преимущественно без осадков, свежий северный ветер, максимальная температура −2…−5°C.

В дальнейшем осадков в городе не ожидается, температурный фон понизится. В ночные часы столбики термометров будут опускаться до −12…−15°C. Максимальная температура воздуха во вторник −7…−10°C, к середине недели повысится на 2–3 градуса.

Виктор Бруевич