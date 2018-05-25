Наркологи Приморья бьют тревогу: в край хлынули абсолютно новые наркотические вещества с химическими формулами, чрезвычайно опасными для здоровья, сообщает DEITA.RU.

Как рассказала заведующая кабинетом профилактики краевого наркологического диспансера, нарколог Лана Царева, большая часть синтетических наркотиков производится в странах юго-восточной Азии, оттуда идут на в Россию. «На территории Приморского края снижается доля потребителей опийных наркотиков, традиционной для наркоманов Приморья – маньчжурской конопли, и растет доля потребления синтетики», - отмечает Лана Царева.

По ее словам вред от синтетики недооценивается, а долгосрочных исследований на эту тему нет.

«Мы заметили, что у человека, даже после одного-двух принятий наркотика возникают психозы, которые могут не проходить довольно длительное время. Не известно, что произойдет с человеком, который поддался этому состоянию. Кто-то попадет в токсикологию, а кто-то сразу за решетку, потому что в попытке раздобыть наркотик он идет на преступление. Кроме того, наблюдаются склонность к членовредительству», - рассказывает Лана Царева.

Сегодняшний наркопотребитель - это уже не девиантый подросток, это состоятельный и состоявшиеся молодой человек с образованием, которые пошёл на этот вредоносный эксперимент и в течение нескольких месяцев наблюдает у себя признаки психоза.

«Люди, употребляющие синтетику, как правило, очень быстро теряют работу, потому что когда человек начинает слышать голоса в своей голове, выполнять необходимую рабочую деятельность ему становится достаточно сложно. К тому же неизвестно, что эти голоса ему нашепчут», - рассказала нарколог о проявлениях психоза у наркоманов, связавшихся с синтетикой.

Нарколог также объяснила, почему наркоманы не замечают, как опускаются на самое дно. Ответ на этот вопрос довольно прост. Как отмечает Лана Царёва, особенность любой зависимости заключается в том, что критика к своему состоянию у зависимого человека начинает снижаться. Человек попросту отрицает наличие проблемы. «Я пью, мне нравится так жить», «Я употребляю наркотики, но никому не мешаю, мне хорошо с утра до ночи». В такие моменты родственники зависимого обычно начинают «бить в набат».

Ранее заведующая детско-подростковым отделением Приморского краевого наркологического диспансера Ольга Южакова рассказала, как дети приходят к употреблению синтетических наркотиков. По её словам молодые люди начинают употреблять наркотики по разным причинам, но есть несколько основных мотивов. Как правило, это молодежная мода, любопытство и невозможность сказать нет.

«Когда-то молодых людей учили, что говорить «нет» - это нехорошо, забыв при этом добавить ряд важнейших исключений. В итоге у ребенка складывается такая психологическая особенность, что «нет» нельзя говорить вообще, и, попав в соответствующую компанию, ребенок не отказывается от употребления каких-либо веществ, чтобы не показаться белой вороной», - объяснила нарколог.

Нарколог отметила, что родственники наркомана часто совершают одну и ту же ошибку, вместо того, чтобы обратиться к профессионалам, они «изобретают велосипед» и начинают заниматься самодеятельностью, забыв, что с подобными бедами приходилось сталкиваться большому количеству людей.

Существуют группы родственников людей, страдающих от наркомании. Таких групп во Владивостоке несколько: есть группа, которая занимается с психологом, есть инициативные группы родственников в разных районах города. Так или иначе, на эти встречи человек может прийти анонимно, спросить совета и понять, как ему действовать дальше.

Кроме того, в наркологическом центре есть профилактический кабинет по телефону (423) 273 48 20, куда можно анонимно обратиться за консультацией нарколога.

Напомним, в Приморском крае реализуется государственная программа Приморского края «Безопасный край» на 2015-2020 годы, которая предусматривает мероприятия, направленные на снижение уровня преступности в регионе, а также на профилактику правонарушений и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ.