25 Май 2018, 15:12
Об опасности предупреждает МЧС жителей Дальнего Востока
Источник изображения: «Deita.ru»
Пожарная опасность на Дальнем Востоке сохраняется из-за метеоусловий, об этом DEITA.RU сообщили в ГУ МЧС России по Приморскому краю.
После короткой передышки, связанной с осадками, в дальневосточных регионах синоптики вновь прогнозируют сухую, жаркую и ветреную погоду, которая продержится практически до конца мая. Это может неблагоприятно сказаться на пожароопасной обстановке.
Повышение температуры наружного воздуха до 22-27 градусов ожидается в конце недели. Жаркая, без осадков погода будет способствовать увеличению числа очагов и площадей природных пожаров.
Екатерина Лапкина