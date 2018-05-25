Пожарная опасность на Дальнем Востоке сохраняется из-за метеоусловий, об этом DEITA.RU сообщили в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

После короткой передышки, связанной с осадками, в дальневосточных регионах синоптики вновь прогнозируют сухую, жаркую и ветреную погоду, которая продержится практически до конца мая. Это может неблагоприятно сказаться на пожароопасной обстановке.

Повышение температуры наружного воздуха до 22-27 градусов ожидается в конце недели. Жаркая, без осадков погода будет способствовать увеличению числа очагов и площадей природных пожаров.

Екатерина Лапкина