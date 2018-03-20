В Приморье пройдет семинар для участников малого и среднего бизнеса, об этом DEITA.RU сообщили в краевой администрации.

Обучающий семинар посвящен важной теме — закупкам в соответствии с федеральным законодательством. Он пройдет 30 марта. Также на семинаре подробно расскажут о том, какую финансовую поддержку им могут оказать корпорация МСП совместно с кредитными организациями, в том числе АО «МСП Банк».

На семинаре будут рассмотрены примеры закупочной деятельности крупнейших заказчиков: ОАО «РЖД», ПАО «Россети», ПАО «РОСТЕЛЕКОМ», ПАО «РусГидро», ГК «Автодор», ПАО «Аэрофлот», «ТЭК-торг», ПАО НК «Роснефть». Также предпринимателям поведают, как обратить внимание крупнейших заказчиков на свою продукцию, расширить рынок сбыта своей продукции за счет выполнения заказов крупнейших компаний или корпораций с государственным участием, какие законодательные тонкости этого важного процесса нужно учесть.

По словам организаторов семинара, каждый заказчик с государственным участием, планируя закупочную деятельность, выделяет не менее 18 процентов заказов на малый и средний бизнес. «Но как бизнесу получить доступ к этим заказам? Как стать лучшим?? Ответ на этот и многие другие вопросы получат все участники бесплатного семинара по закупкам для малого и среднего бизнеса», — рассказывают устроители мероприятия на своем интернет-ресурсе.

Отметим, данный семинар в таком формате пройдет в Приморье впервые.

Семинар состоится по адресу: ул. Светланская, 22, Большой зал Администрации Приморского края, 1 этаж.

Екатерина Лапкина