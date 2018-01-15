Водоснабжение, нарушенное из-за обмеления озера Хасан и низких температур, восстановлено в посёлке в Приморье, сообщили Deita.ru в АПК.

По информации департамента по ЖКХ и топливным ресурсам, в течение сегодняшнего дня водоснабжение в посёлке восстанавливали коммунальные службы и краевые пожарные.

«Из-за низкого уровня воды в озере Хасан и недостаточного давления в системе водовод перемёрз. Сегодня разбили лёд на водозаборе, и с помощью пожарной машины, дополнительных насосов прочищали водопроводные трубы», – прокомментировала руководитель ведомства Елена Пархоменко, добавив, что сейчас в посёлке режимное водоснабжение снято и вода подаётся населению в полном объёме.

Напомним, в субботу, 13 января, в посёлке Хасан Хасанского района введено режимное водоснабжение. В 38 домов посёлка, в которых проживает более 700 жителей, вода подавалась с 08.00 до 10.00 и с 20.00 до 22.00. Для бесперебойной работы котельных воду для них возили автоцистернами из ближайшей скважины.

По поручению врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко для подвоза воды из краевого резерва в Хасан дополнительно была направлена ещё одна автоцистерна, а также запасной насос для дополнительной подачи воды в систему.

Михаил Грач



