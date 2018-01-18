В дежурную часть поступил сигнал от жительницы Артема о малолетних детях, находящихся без присмотра взрослых, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе ОМВД России по городу Артему.

Прибыв на место в квартиру на цокольном этаже жилого дома, сотрудники полиции обнаружили пьяную хозяйку 42-х лет и троих детей в возрасте пяти, четырех лет и одного года. В квартире был беспорядок: разбросаны вещи, везде грязная посуда.

Как рассказали соседи, старшие дети открыли окно и выбросили на улицу игрушки.

Инспектор по делам несовершеннолетних составила протокол о неисполнении родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и их интересов. Семья поставлена на профилактический учет. В настоящее время дети находится под присмотром бабушки.

Напомним, ранее DEITA.RU сообщало о том, что женщина продала своего ребенка за 100 тысяч рублей.

Таисия Масина