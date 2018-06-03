3 Июнь 2018, 12:46
Обладателей самых низких и высоких зарплат назвали в России
Источник изображения: «Deita.ru»
Росстат привел данные о самых низких и высоких зарплатах в России, сообщает DEITA.RU.
Так, самые низкие зарплаты в России, по данным за март 2018 года, у работников в сфере производства одежды - 18 679 рублей.
Второй место заняли "кожевенных дел мастера" - 21 566 рублей, а третье место досталось мебельщикам - их зарплата составляет 21 935 рублей.
Отмечается, что размер самой высокой зарплаты (в сфере добычи нефти и газа) отличается от зарплаты работников в сфере производства одежды почти в 7 раз.
Ирина Петрова