ООО «Инвестиционно-строительная компания», базирующееся в городе Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края, задолжало своим работникам свыше 7 миллионов рублей, об этом DEITA.RU сообщили СУ СК России по Хабаровскому краю.

На данный момент возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы сотрудникам компании в размере 7 миллионов 300 тысяч рублей. Проводятся следственные действия, направленные на выявление точного количества потерпевших. В связи с этим всех граждан, не получивших заработную плату в этой конторе, следственные органы просят обратиться по адресу: Комсомольск-на-Амуре, улица Советская, дом 2, корп. 2. Также информацию можно сообщить по телефону 8 (4217) 25-10-50.

Напомним, ранее DEITA.RU сообщало о том, что сотрудники завода «Звезда» не вышли на работу из-за долгов по зарплате. Инцидент произошел в декабре минувшего года. Люди не видели своих честно заработанных денег три месяца — сентябрь, октябрь и ноябрь.

Екатерина Лапкина