Эксперты известного в мире производителя систем компьютерной защиты обнаружили программное обеспечение для целенаправленной слежки с помощью мобильных устройств, сообщает DEITA.RU.

Он способен «подслушивать» разговоры и улавливать звук, как только телефон окажется в конкретном месте, интересующем злоумышленников. Он может красть сообщения в WhatsApp и подключать устройство к Wi-Fi сети, которую контролируют атакующие. Всего в нем насчитывается 48 различных функций, среди которых способность делать фото и видео, перехватывать телефонные звонки и SMS, собирать информацию о местоположении, событиях в календаре и данные, хранящиеся в памяти устройства.

По словам специалистов, программное обеспечение столь высокого уровня очень сложно обнаружить, поэтому злоумышленники могут вести слежку, не вызывая подозрения у пользователей.

Напомним, ранее DEITA.RU сообщало, что новая атака ожидается на этих пользователей.

Таисия Масина