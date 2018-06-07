8 июня в Центре современного искусства «Заря» откроется организованная совместно с Московским музеем современного искусства выставка «Архитектура. Обреченные на оптимизм», сообщает DEITA.RU.

Экспозиция, рассказывающая об истории русской архитектуры преимущественно XX века и начала XXI, продлится до 23 сентября. Традиционно для ЦСИ «Заря» вход для всех желающих свободный.

«Тема русской архитектуры поднимается в «Заре» впервые, но мы подошли к этому вопросу с особой тщательностью. Находясь в Приморье, в большом отдалении от исторических культурных и экономических центров, мы, оглядев городской ландшафт, видим себя не в Азии, где находимся географически, а в классическом постсоветском пространстве, где находимся ментально. Через архитектуру городов и стран всегда проступает политический и экономический разговор. Нам интересно говорить об архитектуре как о социальном документе и как о важнейшем искусстве, произведениям которого мы доверили нашу повседневность», — говорит главный куратор Центра современного искусства «Заря» Алиса Багдонайте.

Выставка «Архитектура. Обреченные на оптимизм» представляет своеобразную мастерскую обобщенного героя-архитектора, вечно стремящегося к нахождению баланса между художественным идеалом и прагматикой. «Титана, приговоренного профессией к продлению будущего. Зрителю предложено знакомиться не с объектами как таковыми, а с образом мышления архитектурой. Для этого знакомства выбраны наиболее известные отечественные творцы и множество форм: живопись, графика, концептуальные макеты и мокапы, текстовые манифесты и инсталляции, рабочие чертежи и так далее», - описывают выставку организаторы.

Выставка последовательно пересказывает историю русской архитектуры XX века и начала XXI. Им, как полным дисбаланса, противопоставляется эталонный случай архитектора-самоучки, аристократа и дипломата, палладианца Николая Львова, жившего в эпоху Просвещения. Старинные гравюры и чертежи позволят не только насладиться идеальной графикой той эпохи, но и увидеть, насколько равноценным автор считал стройность колонн храма и гармонию проекта теплицы, устройство печи и дома, ею отапливаемого.

Важная особенность экспонатов выставки заключается в том, что каждый служит инструментом осмысления иного произведения, расположенного ли где-то на просторах России, оставшегося ли лишь в воображении создателя, но в какой-то момент выраженного в действительности из настоящих материалов, в конкретных контекстах, до самой последней арматуры. Отдельный тип экспонатов – аналитика работ архитекторов прошлого нашими современниками. Например, инсталляция «Коммунальный авангард» и фото-проект «Северное Чертаново». По-настоящему педагогическим кажется фрагмент стены личного дома Константина Мельникова, возведенный в одном из залов ЦСИ «Заря». Он демонстрирует устройство конструкции, повествует о работе материала и значении проемов, изображая оболочку, демонстрирует суть архитектуры.

«Архитектура, с одной стороны часть поля искусства, в том числе и современного. Многие архитекторы делают какие-то художественные работы. Но при этом все же архитекторы - тот клан, который должен обеспечивать нам удобства жизни, думать про будущее наших городов. Поэтому попробуем показать про то, как думают архитекторы, отделить их чуть-чуть от художников, объяснить почему важнее может оказаться иногда план, а не нарядность фасада», - рассказала в студии Медиаметрикс.Владивосток Мария Фадеева, журналист, архитектурный критик и куратор выставки «Архитектура. Обреченные на оптимизм».

Подробнее об «обреченной на оптимизм» архитектуре в эфире Медиаметрикс.Владивосток Мария Фадеева - куратор выставки и Владислав Ефимов - фотограф и художник, автор представленной на выставке инсталляции «Коммунальный авангард».

Андрей Горюнов