Основные направления работы с Приморьем в наступившем году определил региональный штаб Общероссийского народного фронта, сообщает «Deita.ru».

Как рассказали представители ОНФ, это прежде всего создание условий для развития честной и эффективной экономики с использованием цифровых технологий и улучшения подготовки кадров, повышение качества медицинской помощи населению и профилактика опасных заболеваний, а также общественный контроль в сфере экологии и благоустройства городской среды.

К примеру, создание экологического кодекса поможет усилить контроль за сохранением лесов, а эта проблема очень актуальна как для Приморского края в целом, так и для Владивостока в частности.

Также очень актуальна проблема качества медицинского обслуживания населения, профилактики заболеваний, в особенности опасных для здоровья и хронических. На сегодняшний день поступает очень много жалоб на нехватку узких специалистов в поликлиниках и работу отдельных медицинских учреждений.



Что касается кадров для нужд экономики, то в Приморском крае, по мнению активистов, это необходимо сделать как минимум на уровне крупнейшего вуза окружного уровня, что поможет повысить количество квалифицированных молодых специалистов.



Кроме того, такие инициативы, как создание рейтинга регионов по уровню учета мнения граждан при благоустройстве, а также необходимость упрощения стандартов строительства однополосных дорог на селе являются также весьма актуальными для региона, они потребуют дополнительного внимания в следующем году, в том числе и в форме встреч с населением.



Будущее создание Центра по мониторингу цифровизации экономики и защите цифровых прав граждан представители ОНФ считают также очень нужным и полезным делом. Это поможет не только защитить права граждан и оградить их от проявлений кибермошенничеств, но и оперативно формулировать предложения для органов власти по усилению контроля в данной сфере и повышению возможностей для использования цифровых технологий по повышению качества жизни приморцев.



Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что жители этого города жалуются на все сферы своей жизни.

Таисия Масина