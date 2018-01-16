Очередное заседание Общественного совета Думы Владивостока состоялось 16 января, сообщили DEITA.RU в пресс-службе городского парламента.

Председатель Думы города Владивостока Андрей Брик проинформировал членов Общественного совета об организации подготовки и проведении четвертого Гражданского форума, который ежегодно проводится по инициативе представительного органа местного самоуправления. «В марте текущего года планируется проведение четвертого форума, который будет посвящен патриотическому воспитанию. Тема очень важная и актуальная, так как речь идет о ценностных ориентирах нашего общества. Многие общественные организации, в том числе ветеранские и молодежные, проводят большую работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Полезные общественные инициативы в этой сфере, безусловно, должны поддерживаться. Уверен, что форум станет площадкой для обмена опытом и выработки путей повышения уровня патриотического воспитания», - отметил Андрей Брик.

Союз благотворителей и социальных организаций Приморского края «Во имя добра» обратился в общественный совет с вопросом противодействия мошенничеству в сфере благотворительности. А общественное общероссийское движение «За жизнь» предложило поддержать беременных женщин и семей с детьми. В ходе обсуждения председатель Общественного совета Михаил Колтович предложил более детально рассмотреть предложения общественных организаций по решению поднятых вопросов.

Новым заместителем председателя общественного совета Думы Владивостока по результатам голосования стал Юрий Мельников, возглавляющий Приморское региональное отделение общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».

Ранее DEITA.RU сообщало о том, что владивостокские депутаты рассмотрят изменения в устав города на заседании комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности.

Дмитрий Санников