Проезд в общественном транспорте Владивостока снова подорожает, сообщает DEITA.RU.

С 11 июня в столице Приморья вырастет стоимость проезда на пригородных маршрутах №102 (Угольная – Семеновская) и №114 (Металлобаза – ж/д вокзал).

Как рассказали корреспонденту в компании-перевозчике ООО «Этикет-ДВ», в департамент по тарифам Приморского края уже уведомлен о грядущем повышении стоимости проезда. «Мы предоставили в департамент соответствующее обоснование. Начиная с 11 июня плата, действительно, изменится», — прокомментировали в компании.

Сообщается, что стоимость всего пути следования составит 75 рублей, плата по городу обойдется пассажирам в 32 рубля.

Андрей Стрелков