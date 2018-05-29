В Хабаровском крае проводится проверка по факту травмирования ребёнка на территории заброшенного строения в поселке Таежном, об этом DEITA.RU сообщили в СУ СК России по Хабаровскому краю.

Напомним, в субботу, 26 мая, группа подростков играла на развалинах здания, и одному из детей придавило руку бетонной многотонной плитой. Мальчик не растерялся в стрессовой ситуации, он самостоятельно вызвал спасателей.

Операция по извлечению руки заняла примерно полчаса. В медучреждении ему поставили диагноз – ушиб мягких тканей кисти.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение.

Екатерина Лапкина