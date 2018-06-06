Лидеры США и Северной Кореи согласовали место проведения саммита в Сингапуре, по данным пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, сообщает DEITA.RU.

Трамп и Ким Чен Ын впервые встретятся в отеле Capella на острове Сентоса в Сингапуре 12 июня, рассказала Сандерс.

Также ранее было объявлено, что встреча состоится в 9:00 по местному времени.

Capella - это пятизвездочный отель на острове Сентоса, который может похвастаться несколькими курортами, гостиницами, двумя полями для гольфа и тематическим парком.

Алина Калинина