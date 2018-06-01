В офисе национального парка "Бикин" прошли обыски в связи с тем, что полиция Приморья получила данные о хищениях бюджетных денежных средств должностными лицами, сообщает DEITA.RU.

В ходе обысков изъята бухгалтерская документация и офисная техника, договоры, документы о трудоустройстве сотрудников нацпарка и выплаты зарплаты.

Как заявили представители полиции, работа нацпарка нарушена не была. Однако, как пишет РГ, директор парка Алексей Кудрявцев рассказал, что обыски проводятся с ноября 2017 года. А руководит ими полицейский, который в прошлом году не смог отдохнуть на особо охраняемой территории.

Отмечается, что до настоящего времени никаких нарушений в работе учреждения в результате проверок выявить не удалось.



Таисия Масина