В ночное время сотрудники полиции заметили молодого человека, который через забор проник на территорию Главного управления Банка России по улице Светланской, сообщает корреспондент "Deita.ru".

Нетрезвый мужичина попытался украсть игрушки и другие украшения с установленной новогодней елки, но был вовремя задержан стражами порядка.

В ходе разбирательства 19-летний нарушитель полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. На хулигана был составлен административный протокол и выписан штраф.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее "Deita.ru" сообщало, что жадность елочных торговцев буквально довела приморцев до слез.

Игорь Бегунов