Дорожно-транспортное происшествие стоимостью 30 миллионов рублей произошло в Краснодаре, сообщили «Deita.ru» в УМВД России по региону.

Автомобиль Renault службы такси перестроился прямо в Rolls-Royce, начав неожиданно поворачивать налево из средней полосы. Кроме того, в результате аварии Renault врезался еще и в жилой дом, который получил значительные повреждения.

К счастью, не пострадали ни жители дома, ни водитель Rolls-Royce. Водитель Renault отделался незначительными телесными повреждениями.

По данному факту проводится проверка.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что жесткая авария в Приморье попала на видео.

Таисия Масина