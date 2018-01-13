На границе России и Украины скоро появится очередь из крымчан, однако будет она в обратную сторону, сообщает «Deita.ru».

Так считает жительница Крыма Лиза Богуцкая. Приехав в Киев в составе , проукраински настроенных земляков, она оказалась шокирована высокими ценами на продукты и услуги.

Как пишет РИА ФАН, разница с ценами в российском Крыме и нынешней Украине просто, по словам девушки, колоссальная. Пройдясь по магазинам, сравнив доходы и коммуналку, она пришла к выводу, что действующее руководство Украины не исполнило практические ни одного своего обещания, «чтобы крымчане обзавидовались и встали в очередь к украинской границе».

Напомним, во время референдума в 2014 году 96,77% крымчан и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.



Таисия Масина