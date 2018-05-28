Потоки лавы, которую извергает вулкан Килауэа на востоке Гавайев, приблизились к геотермальной электростанции, что грозит утечкой ядовитого газа сообщает DEITA.RU.

По информации Associated Press, раскаленная масса из расплавленных горных пород может попасть в колодец, после чего выделится ядовитый газ. Отмечается, что рядом с электростанцией находятся несколько поселков.

Напомним, извержение вулкана началось 3 мая. Был объявлен самый высокий уровень тревоги - красный.



Властями эвакуировано более 10 тысяч человек. Президент США Дональд Трамп объявил территорию зоной бедствия, поэтому штат получит федеральную помощь.

Ирина Петрова