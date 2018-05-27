Пожар произошел в воскресенье, 27 мая в торговом центре «Весна» в Барнауле, сообщает DEITA.RU по материалам ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Как отмечают спасатели, возгорание произошло снаружи здания, пострадавших нет. Персонал центра и пожарно-спасательные подразделения сработали оперативно.

Сообщение о случившемся поступило в службу спасения в 12:28 по местному времени. Площадь пожара, очаг которого находился на наружной части строения, под облицовочной плиткой, составила около двух квадратных метров. Внутри здания горения и серьёзного задымления не было.

Администрация торгового центра организовала оперативную эвакуацию посетителей и персонала. Система автоматического оповещения в центре также сработала должным образом. На место происшествия выезжали подразделения МЧС России по повышенному рангу сложности: 18 единиц техники, 49 человек личного состава. Пожар был ликвидирован в считанные минуты.

После тщательной проверки систем противопожарной автоматики представителями сервисной службы и сотрудниками МЧС центр возобновил работу в обычном режиме. Причина случившегося устанавливается.

Дмитрий Санников