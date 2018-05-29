Во Владивостоке мужчина неудачно попытался ограбить женщину, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе МВД России по Приморскому краю.

В полицию обратилась женщина, она сообщила о совершенной в отношении нее попытке грабежа. Позднее в полицию обратился очевидец происшествия и предоставил запечатлевшую инцидент запись видеорегистратора, установленного в его автомобиле.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они опросили заявительницу, очевидцев и осмотрели место происшествия. Установлено, что в районе улицы Алеутской к потерпевшей подбежал неизвестный мужчина и попытался вырвать из ее рук сумку. Оказав сопротивление, женщина упала на землю, после этого злоумышленник скрылся.

По подозрению в покушении на грабеж сотрудники уголовного розыска задержали 26-летнего жителя Владивостока.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Полицейские проверяют злоумышленника на причастность к аналогичным преступлениям.

Ирина Петрова

