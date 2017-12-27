Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с одобрения Совета Федерации повысится до уровня прожиточного минимума, сообщает «Deita.ru».

С 1 января 2018 года он устанавливается на уровне 85% от величины прожиточного минимума (9 489 рублей), а с 1 января 2019 года он всегда будет устанавливаться в размере прожиточного минимума за второй квартал года, предшествующего установлению МРОТ.

Таким образом, со следующего года зарплаты вырастут у 1,5 миллионов россиян.

По мнению министра труда и социальной защиты Максима Топилина, эти меры снизят уровень бедности в стране.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что конституционный суд принял решение по северным надбавкам.

Таисия Масина