После 20 января в Приморье и во Владивостоке снова прилично похолодает, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал руководитель Примгидромета Борис Кубай.

20 января в Приморье и во Владивостоке снова похолодает. Если, например, до 20 января температура воздуха в нижней тропосфере будет составлять в среднем 9–12 градусов ниже нуля, то после 20 января она может понизиться до 24 градусов мороза.

Самым холодным днем может оказаться 23 января. В некоторых районах края температура ночью в этот день ожидается до минус 30 градусов, а на отдельных участках — до минус 40.

С 24 января в Приморье снова повысится температура.

Напомним, ранее DEITA.RU сообщало о том, что на текущей неделе над Приморьем пройдёт серия атмосферных фронтов с неглубокими циклонами. В Приморье временами пройдет снег, от слабого до сильного. Снег ожидается во вторник и в ночь на четверг.

Екатерина Лапкина