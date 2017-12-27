Эксперты оценили видео, опубликованное 25 декабря в популярном паблике Instagram. Они подтвердили, что это тот самый тигр, который ранее в селе Благодатном Хабаровского края загрыз двух собак, и что он действительно наблюдал за трассой вблизи Князе-Волконского сельского поселения, сообщает Deita.ru.

По словам генерального директора Центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева, на кадрах запечатлен именно тот тигр. Он вернулся туда, где смог добыть себе пищу.

На данный момент на месте работают охотоведы, у которых имеется разрешение на отлов тигра.

Напомним, ранее Сергей Арамилев заявил, что по кадрам очень сложно судить, где был запечатлен тигр и еще сложнее однозначно утверждать, что это автодорога около Князе-Волконского сельского поселения.

Екатерина Лапкина