Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект об увеличении госпошлины за выдачу загранпаспорта нового поколения, сообщает DEITA.RU.



В соответствии с документом, за получение загранпаспорта с электронным носителем информации взрослому нужно будет заплатить пять тысяч рублей, а ребенку до 14 лет — 2,5 тысячи рублей. Сейчас пошлина составляет 3,5 и 1,5 тысячи соответственно.

Законопроект также увеличивает госпошлину за водительское удостоверение нового формата с двух до трех тысяч рублей. Документ изготавливается на пластиковой основе.

За выдачу свидетельства о регистрации автомобиля нового формата нужно будет заплатить 1,5 тысячи рублей, это на 700 рублей больше нынешнего тарифа.

Дмитрий Санников