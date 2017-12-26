Президент Украины Петр Порошенко оговорился на выступлении по случаю Дня дипломатической службы, сообщает «Deita.ru».

Слова главы государства дословно приводит РИА ФАН. Они звучат буквально так: «никто, наверное, не знает подлость украинского режима лучше, чем мы – украинцы». Примечательно, что президент досадной ошибки даже не заметил, не стал сам себя поправлять и как нив чем не бывало продолжил свое выступление.

Однако, фраза, размещенная на официальной страничке лидера Украины в Facebook, не осталось незамеченным пользователями. Они активно высмеивают оговорку Порошенко: «Не в бровь, а в глаз», «Про «коварство украинского режима» хорошо сказано», «Как правду ни прячь, она все равно вылезет».

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что украинцы поймали Порошенко на предательстве.

Таисия Масина