В Приморье полиция изъяла из незаконного оборота 30 тысяч литров спиртосодержащей непищевой продукции, об этом Deita.ru сообщили в УМВД России по Приморскому краю.

В ходе профилактических рейдов полицейские обнаружили 302 места изготовления и реализации алкогольной продукции домашней выработки. Правонарушители привлечены к ответственности за реализацию алкоголя без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и статье «Незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена» КоАП РФ

Таким образом, изъято 30 тысяч литров спиртосодержащей непищевой продукции на сумму свыше 15 миллионов рублей. На данный момент вся продукция уничтожена.

Напомним, ранее Deita.ru сообщало о различных нелепых ситуациях, которые происходили по вине спиртосодержащей непищевой продукции или спиртосодержащей продукции, изготовленной в домашних условиях. Так, в Хабаровском крае пьяный дед отравил годовалого внука самогоном. Он думал, что разбавляет сухую молочную смесь водой.

Екатерина Лапкина