Накануне, 26 декабря, при обыске автомобиля местного жителя полицейские совместно с сотрудниками ФСБ обнаружили около 500 лап медведя, об этом Deita.ru сообщили в Управлении Россельхознадзора по Забайкальскому краю. Инцидент произошел на трассе Чита — Забайкальск.

Как рассказали в ведомстве, в ходе досмотра установлен факт транспортировки дериватов диких животных, а именно: лапы медведя в количестве 468 штук, губы лося в количестве 37 штук без ветеринарных сопроводительных документов.

Дериваты общим весом около 800 килограммов браконьер планировал сбыть в Китай.

В отношении владельца груза возбуждено дело об административном правонарушении в соответствии с КоАП РФ.

Напомним, ранее Deita.ru сообщало о том, что правительство РФ ужесточит ответственность за торговлю особо ценными животными в интернете. 26 декабря были одобрены изменения в Уголовный кодекс РФ об ужесточении ответственности за незаконную добычу и оборот водных биологических ресурсов, диких животных, в том числе занесенных в Красную книгу.

Екатерина Лапкина