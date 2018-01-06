5 Январь 2018, 19:07
Огромные деньги за тунца готовы платить соседи Приморья
Источник изображения: «Deita.ru»
В Токио продали огромного голубого тунца, сообщает "Deita.ru"ю
Как передает ТАСС, голубой тунец весом 405 килограммов продан в Токио за 36,45 миллиона иен (323 тысячи долларов).
Отмечается, что главный лот торгов был выловлен в водах Тихого океана в районе порта Ома (префектура Аомори). Огромная рыба ушла с молотка по самой высокой за день цене.
К слову, борьба за самого крупного голубого тунца на первых в году рыбных торгах в Цукидзи является ежегодной забавой для элиты токийских рестораторов.
Ранее "Deita.ru" публиковало интервью с опытным рыбаком о всех тонкостях зимней рыбалки.
Виктор Бруевич