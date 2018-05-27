В субботу, 26 мая, 13-летнего подростка спасатели освободили из-под обломков разрушенного здания в селе Таежное Хабаровского края, об этом DEITA.RU сообщили в региональном ГУ МЧС России.

В 14 часов 45 минут спасателям поступила информация, что в селе одному из подростков, игравших на развалинах разрушенного здания, придавило руку бетонной плитой. Ребенок находится в сознании, требуется помощь спасателей.





Прибывшим спасателям потребовалось около получаса, чтобы помочь ребенку. Грузоподъемным краном подняли плиту, придавившую руку. Сразу после этого мальчика отправилась в госпиталь в сопровождении медицинских работников.





Отмечается, что оказавшись в кризисной ситуации, подросток не растерялся и самостоятельно позвонил спасателям.

Екатерина Лапкина

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю