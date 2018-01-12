Всероссийский детский центр (ВДЦ) "Океан" в Приморье через два года планирует ежегодно принимать на отдых более 30 тыс. ребят, сообщили Deita.ru в пресс-службе администрации региона.

"Ежегодно мы принимаем более 16 тыс. детей из 52 регионов России, и эта цифра постоянно растет. Также увеличивается количество сотрудников центра - на сегодняшний день их уже более 1,3 тыс.", - сообщил генеральный директор ВДЦ "Океан" Андрей Базилевский на встрече с главой региона Андреем Тарасенко, посетившим центр.

По словам Базилевского, к 2020 году "Океан" рассчитывает принимать уже более 30 тыс. ребят в год.

Михаил Грач