Наркотики, изъятые из незаконного оборота, уничтожены в Михайловском районе Приморья, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе МВД России по Приморскому краю.

Так, комиссия по контролю за состоянием учета, хранения и уничтожения вещественных доказательств в виде наркотических, психотропных веществ и их прекурсоров, инструментов и оборудования произвела уничтожение наркотиков, инструментов и оборудования, изъятых у подозреваемых в совершении наркопреступлений. В состав комиссии входят сотрудники полиции, представители районной больницы и администрации.

Сообщается, что уничтожению подлежат наркотики и психотропные вещества, являющиеся веществами доказательствами по уголовным делам, по которым принято судебное решение и приговор вступил в законную силу. Большая часть фигурантов уже отбывает наказание в местах лишения свободы.

Общая масса уничтоженных наркотических средств с инструментами и оборудованием, используемым для производства и изготовления наркотиков, составила 150 килограммов.

Ирина Петрова