Большой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал Пантелеев", гвардейский ракетный крейсер "Варяг" и другие корабли и суда Тихоокеанского флота (ТОФ) во вторник приступили к отработке учебных задач в полигонах залива Петра Великого в Приморье, сообщает DEITA.RU со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

"Учения проходят по плану боевой подготовки. Всего на полигонах ТОФ решают задачи около 20 кораблей, подводных лодок и вспомогательных судов флота", - говорится в сообщении.

Отмечается, что БПК "Адмирал Пантелеев" вместе с тремя базовыми тральщиками бригады кораблей охраны водного района выполнил задачи по проводке корабля за тралами при выходе из главной базы.

Также БПК и крейсер "Варяг" отработали организацию ведения встречного морского боя, уточняется в сообщении.

Михаил Грач