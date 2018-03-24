Российские фигуристки-одиночницы не порадовали болельщиков на Чемпионате мира по фигурному катанию в Милане, сообщает DEITA.RU. Олимпийская чемпионка Алина Загитова, с именем которой были связаны все надежды, заняла пятое место.





В произвольной программе, откатанной на «отлично» на Олимпийских играх — 2018, 15-летняя фигуристка упала три раза. Оценки судей оказались справедливыми — всего 128,21 балла и 207,72 в сумме.

Отметим, Евгения Медведева не попала на Чемпионат мира из-за травмы.

Екатерина Лапкина