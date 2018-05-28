Менее 1 процента россиян чернокожие. На протяжении многих лет, организации по борьбе за права человека сообщали о расистских нападениях. Сейчас, когда в России приближается Чемпионат мира по футболу, самое время поговорить о том, как в нашей стране - и в частности во Владивостоке - относятся к темнокожим жителям, сообщает DEITA.RU.

BBC выпустило видеоролик о чернокожих русских. Речь идет о людях, рожденных и выросших на просторах России, но при этом цвет кожи у них, как можно было догадаться, темный.

В России 114 миллионов человек, пишет BBC. По некоторым данным, около 70 тысяч русских – чернокожие.

Самосон Шоладеми родился в России, его отец из Нигерии.

«Что значит быть чернокожим в России? Родившись в России, живя всю жизнь в Москве, я не скажу, что ощущаю какую-то особенность по отношению к остальным жителям. Когда еду заграницу, на паспортном контроле спрашивают, откуда я, говорю, что из России, тогда начинают очень удивляться, и мне приходится долго объяснять, что, да, в России тоже такие люди живут.

Когда 2 года назад родился ребенок, мы стали очень много времени проводить, гуляя с ним в парке каждый день. Понятно, если человек меня увидел в первый раз, для него я, наверное, немножко в диковинку. Часто мне приходится слышать комплимент: «Ой, как вы хорошо говорите по-русски». На это я всегда отвечаю: «И вы неплохо говорите». Я считаю, что в России проблем с расизмом нет».

Многие жертвы расистских нападок говорят, что они происходят в общественном транспорте. Как минимум 71 расистская атака была зафиксирована в России в 2017 году – шесть человек были убиты, по данным SOVA.

В Российском университете дружбы народов обучаются почти 30 тысяч студентов – треть из них иностранцы, приехавшие более, чем из 100 стран. Иностранные студенты, как правило, более вероятно сталкиваются с нападками расистского характера.

«Когда я езжу на метро, люди пялятся на меня, как будто со мной что-то не так. Россия – достаточно отличающаяся страна, потому что, когда у вас другой цвет кожи, на вас смотрят, а вы думаете: «Да что со мной такое?» - рассказывает студентка.

«Я живу здесь уже 7 лет. И только однажды сталкивалась с расизмом.

Я была с другом в метро, и одна женщина стала нас беспокоить. Она сказала, что нам надо уезжать обратно в свои страны, называла нас обезьянами и тому подобное.

Когда люди говорят о России, они говорят, что тут одни расисты. Но я так не думаю. Я считаю, что расистов можно найти везде.

Если говорить о чернокожих русских, я думаю, они даже не понимают, что они как белые вороны. Думаю, они привыкли к этому с самого детства, но для них немного странно, что снаружи они чернокожие, а внутри - русские», - поделилась еще одна темнокожая студентка РУДН.

«Дети, которых я обучаю, не понимают, как так – люди с другим цветом кожи. Они спрашивают меня: «Брайт, а когда ты побелеешь?» Я пытаюсь объяснить им, что есть люди с разным цветом кожи – мир разнообразен. Разные люди, разные цвета кожи», - говорит студент Брайт.

Катерина Новосельцева была первой чернокожей женщиной в российской национальной баскетбольной команде. Её отец родом из Сьерра-Леоне, государства в Западной Африке. Катрина родилась в Ростове-на-Дону.

«Я считаю себя черным человеком. Русская, но черная.

Конечно, я не могу сказать, что со стороны никогда не было никакого расизма. Был период, когда это было особенно развито. Но в Ростове этот период был недолгим. Просто ты всегда должен понимать, куда тебе стоит идти, а куда не стоит. Когда мне говорят, что я не русская, я всегда говорю: «Я русская, наверное, больше, чем вы, потому что, во-первых, я и за сборную выступала, и делала много для России». Поэтому я себя чувствую русской…но с черной кожей», - Катерина Новосельцева.

DEITA.RU опросило жителей Владивостока о расизме на дальневосточной земле.

«В ДВФУ учатся очень много студентов из африканских стран. Они в основном учатся на медицинских факультетах, потому что им правительство оплачивает это. Я с ними общалась, у них очень востребованы медработники, поэтому они приезжают учиться сюда на врачей.

Они не жаловались ни на какие расистские настроения со стороны русских. Был один случай, мы были в колоне на 1 мая, и там был афроамериканец, и люди к нему просто начинали подходить и в наглую фотографироваться. Вот это было очень неловко. У людей был интерес живой, но при этом он немного неприличный. Сам парень на это не жаловался. Как я наблюдаю в кампусе ДВФУ, у них все спокойно реагируют, может уже привыкли», - рассказала студентка Дальневосточного федерального университета Дарина.

«В середине 90-х темнокожих очень часто встречал у нас. Приходили корабли американские с дружественными визитами, и там было очень много афроамериканцев. Мы общались, нам устраивали даже специальные встречи, когда мы были студентами. Мы, в основном говорили о музыке, спрашивали, что они там предпочитают слушать. Они говорили, что любят рэп, конечно. И сказали, мне очень это запомнилось, что Фредди Меркьюри и группа Queen – отстой.

Никакие расистских настроений не было. Нам было просто удивительно, никогда их раньше не видели. Мы понимали, что они как мы, просто темненькие, очень необычные», - поделился историей Вячеслав.

Влада Золотова