Один из рынков Владивостока озадачил горожан баснословными ценами, сообщает «Deita.ru».

Стоимость привычных всем овощей здесь буквально поражает воображение.





Как пишет популярный паблик в соцсети, фото сделано на крытом рынке на Второй речке. Реакция пользователей последовала незамедлительно. Сначала люди не могли поверить, что помидоры и огурцы действительно можно продавать по 350-400-500 рублей за килограмм: "Они круче, чем золотые!".

Однако, другие горожане стали приводить примеры еще более высокой стоимости овощей в других местах - к примеру, в "Рыбном островке по 900 лежат" или " в Первореченском рынке по 600".

По традиции не обошлось и без юмористов: "Просто их выращивали высшие эльфы, грядки вспахивали единороги и поливали их исключительно ледниковой водой", пишет один подписчик. Ему вторят другие: " Там сюрприз!от деда мороза", "ну биткоин растет и цены тоже".

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало,что приморцы удивлялись стоимости новогоднего стола.

Таисия Масина