Популярный мессенджер WhatsApp имеет опасную уязвимость, сообщает «Deita.ru».

Ее обнаружили немецкие ученые и даже озвучили эту проблему в ходе конференции Real World Crypto в Швейцарии. Как пишет РГ, эксперты установили, что любой, контролирующий серверы приложения, может включать новых людей в групповые чаты, не нуждаясь в разрешении администратора.

Как только новый пользователь появляется в чате, конфиденциальность группы нарушается, так как он получает доступ ко всем будущим сообщениям в группе.

Круг тех, кто может получить доступ к серверам WhatsApp совсем невелик - это сотрудники компании, правительство и хакеры.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что Приморских пенсионеров "разводят" через WhatsApp.

Таисия Масина