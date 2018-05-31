Мясная продукция неподтвержденного качества выявлена в Приморье, об этом DEITA.RU сообщили в Управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Как рассказали сотрудники Уссурийского отдела ведомства, в придорожном ларьке выявлена и пресечена реализация 24 килограммов мясной продукции без сопроводительных документов, которые подтверждают ее качество и безопасность.

В отношении продавца составлен протокол об административном правонарушении. Продукция исключена из оборота.

Екатерина Лапкина