Источник изображения: «Deita.ru»
Мясная продукция неподтвержденного качества выявлена в Приморье, об этом DEITA.RU сообщили в Управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
Как рассказали сотрудники Уссурийского отдела ведомства, в придорожном ларьке выявлена и пресечена реализация 24 килограммов мясной продукции без сопроводительных документов, которые подтверждают ее качество и безопасность.
В отношении продавца составлен протокол об административном правонарушении. Продукция исключена из оборота.
Екатерина Лапкина