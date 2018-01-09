Обнаружены серьезные нарушения в Советско-Гаванском промысловом хозяйстве Хабаровского края, об этом Deita.ru сообщили Управление Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

Специалистами установлено, что на предприятии не осуществляется контроль за размещением и содержанием специализированных мест разделки и обработки добытых диких животных. Проще говоря, места для разделки и обработки добытого мяса отсутствовали, что является грубейшим нарушением. Также не соблюдались санитарно-гигиенические правила разделки туш и утилизации отходов разделки.

По данному факту заведено административное дело в отношении юридического лица. Выдано предписание устранить нарушения в короткие сроки.

Напомним, ранее Deita.ru сообщило о том, что в Приморском крае также нередко выявляют нарушение в области производства пищевой продукции. Так, накануне четыре партии тушек кур из Октябрьского района содержат превышения уровня бактериальной обсемененности в диапазоне от 4,7 до 26 раз. То есть при производстве, хранении и транспортировке не соблюдались санитарные и ветеринарные нормы.

Екатерина Лапкина