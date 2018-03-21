Транспортные полицейские прервали опасное путешествие троих несовершеннолетних в Хабаровском крае, об этом DEITA.RU сообщили в Управлении на транспорте МВД России по ДФО.

На участке станции Новый Ургал внимание машиниста поезда привлекли трое несовершеннолетних, идущих вдоль железнодорожных путей по направлению в сторону поселка Чегдомын. Информация была передана полицейским.

Работники железной дороги, проезжавшие на мотовозе, доставили детей в дежурную часть.

Инспекторам по делам несовершеннолетних юные жители поселка Чегдомын рассказали, что без ведома родителей отправились в Новый Ургал на автобусе, на прогулку. Денег на обратную дорогу у приятелей не было и спустя время, подростки пошли обратно домой, в Чегдомын. Мальчики боялись заблудиться и решили идти по рельсам, где и были замечены машинистом идущего навстречу грузового состава.

Сотрудниками транспортной полиции с несовершеннолетними проведены профилактические беседы. В настоящее время они переданы родителям.

Екатерина Лапкина