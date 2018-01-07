Серийного грабителя, нападавшего на женщин, задержали полицейские в Приморье, об этом Deita.ru сообщили в УМВД России по Приморскому краю.

В отдел полиции Находки обратилась пенсионерка, которая стала жертвой грабителя. Неизвестный подошел к ней на улице в районе улицы Рыбацкой и сорвал с шеи цепочку, стоимость ее оценивается в 30 тысяч рублей.

Вскоре полицейские задержали 26-летнего жителя Находки. Он дал признательные показания и рассказал, что продал украшение прохожему, а вырученные деньги потратил.

На данный момент установлена его причастность к двум аналогичным преступлениям.

Отметим, ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности за преступления подобного характера. Возбуждены уголовные дела по статье «Грабеж» УК РФ. Преступник помещен под стражу.

Екатерина Лапкина