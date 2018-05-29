Особо опасный рецидивист приговорен к реальному лишению свободы за разбойное нападение на жителя Владивостока, об этом DEITA.RU сообщили в прокуратуре края.

Как установлено в судебном заседании, нападение совершено в ноябре 2017 года лицом, ранее дважды судимым за преступления против собственности.

Так, находясь в подъезде одного из жилых домов по улице Сахалинской во Владивостоке, фигурант из корыстных побуждений напал на мужчину, нанеся ему множество ударов руками и ногами по голове и телу. Послу этого злоумышленник похитил у потерпевшего имущество на общую сумму свыше 52 тысячи рублей.

Первомайский вынес приговор за разбойное нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия опасного для жизни и здоровья. Суд назначил ему за содеянное (с учетом отягчающего обстоятельства - особо опасного рецидива преступлений) 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Исковые требования потерпевшего удовлетворены судом в полном объеме.

Ирина Петрова



