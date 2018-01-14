задержанный
Источник изображения: «Deita.ru»
Читайте также:

Сотрудники ГАИ задержали жителя Артема, совершившего ДТП и скрывшегося с места происшествия, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе МВД России по Приморскому краю.

В полицию обратился мужчина, он рассказал, что неустановленный водитель совершил столкновение с    автомашиной Хонда Цивик, стоящей на обочине, и скрылся с места происшествия.

Патрулируя на маршруте в районе улицы Центральная, сотрудники ДПС  обратили внимание на машину, похожую по описанию в ориентировке.  Инспекторами решили остановить авто.

За рулем автомашины Эскудо Сузуки с признаками опьянения  находился 39-летний житель Артема, который стал выражаться грубой нецензурной бранью и попытался спровоцировать драку.

Правонарушитель задержан и доставлен в отдел полиции. Авто помещено  на стоянку временного задержания.

В отношении жителя Артема составлены административные протоколы за управление транспортным средством  водителем, не имеющим при себе регистрационных документов на транспортное средство, за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, а также за оставление водителем в нарушение ПДД места дорожно-транспортного происшествия. 

Материал по факту оскорбления представителей власти при  исполнении ими своих должностных обязанностей передан в следственный комитет для принятия процессуального решения.

Виктор Бруевич 

Читайте также: