Сотрудники ГАИ задержали жителя Артема, совершившего ДТП и скрывшегося с места происшествия, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе МВД России по Приморскому краю.

В полицию обратился мужчина, он рассказал, что неустановленный водитель совершил столкновение с автомашиной Хонда Цивик, стоящей на обочине, и скрылся с места происшествия.

Патрулируя на маршруте в районе улицы Центральная, сотрудники ДПС обратили внимание на машину, похожую по описанию в ориентировке. Инспекторами решили остановить авто.

За рулем автомашины Эскудо Сузуки с признаками опьянения находился 39-летний житель Артема, который стал выражаться грубой нецензурной бранью и попытался спровоцировать драку.

Правонарушитель задержан и доставлен в отдел полиции. Авто помещено на стоянку временного задержания.

В отношении жителя Артема составлены административные протоколы за управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе регистрационных документов на транспортное средство, за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, а также за оставление водителем в нарушение ПДД места дорожно-транспортного происшествия.

Материал по факту оскорбления представителей власти при исполнении ими своих должностных обязанностей передан в следственный комитет для принятия процессуального решения.

Виктор Бруевич