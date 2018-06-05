Международный центр молекулярных технологий открылся в Приморье, сообщает DEITA.RU.

Здесь российские ученые будут исследовать биологические угрозы Азиатско-Тихоокеанского региона и обучать эпидемиологов, вирусологов, а также бактериологов.

Свое обучение на первом курсе уже начали медики из Вьетнама. Большую часть времени они проводят в лаборатории. Как пишет РГ, опыты здесь ставятся на возбудителях холеры, гепатита, энцефалита, а также туберкулеза.

Отмечается, что в центре будут учиться не только специалисты из стран АТР, но и студенты и медики Приморского края и других регионов Дальнего Востока.

Отмечается, что на Дальнем Востоке вирусы схожи с теми, что фиксируются в северном Китае, причем это касается не только человека, но и животных, растений.

Таисия Масина