21 Март 2018, 09:15
Опасные "покатушки" несознательных подростков вовремя пресекли в Приморье
Источник изображения: «Deita.ru»
Железнодорожный транспорт, несмотря на массу несчастных случаев, продолжает привлекать любителей опасных "покатушек", об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе УТ МВД по ДФО.
Трое подростков 16-17 лет были замечены на железнодорожных путях, когда один из них стоял на подножке готовящегося к отправке поезда, а двое других наблюдали за его действиями.
Стражи правопорядка, патрулирующие на тот момент пути, сняли ребят с поезда. Позже несовершеннолетние рассказали, что хотели прокатиться, не осознавая опасности.
В отношении не сознательных подростков составлены протоколы об административном правонарушении.
Таисия Масина