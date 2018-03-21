железная дорога
Источник изображения: «Deita.ru»

Железнодорожный транспорт, несмотря на массу несчастных случаев, продолжает привлекать любителей опасных "покатушек", об этом  DEITA.RU сообщили в пресс-службе УТ МВД по ДФО.

Трое подростков 16-17 лет были замечены на железнодорожных  путях, когда один из них стоял на подножке готовящегося к отправке поезда, а двое других наблюдали за его действиями. 

Стражи правопорядка, патрулирующие на тот момент пути, сняли ребят с поезда. Позже несовершеннолетние рассказали, что хотели прокатиться, не осознавая опасности.

В отношении не сознательных подростков составлены протоколы об административном правонарушении.

Таисия Масина

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