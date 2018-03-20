Трое особо опасных преступников сбежали сегодня из психоневрологического диспансера в Приморье, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службу УМВД по региону.

Происшествие случилось в селе Заречное во время прогулки по территории Краевой психиатрической больницы № 1, которую покинули три пациента, находившихся на принудительном лечении по решению суда.

Ориентировки с приметами беглецов были переданы наружным нарядам полиции. Позднее их задержали в селе Баневурово. На данный момент мужчины доставлены в отдел полиции. Проводится разбирательство.

Таисия Масина