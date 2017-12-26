Детеныш канадской пумы и щенок хаски подружились в приморском сафари-парке, об этом «Deita.ru» сообщили в пресс-службе парка.





Сегодня животные впервые вышли вместе погулять и отлично провели время. По словам директора парка Дмитрия Мезенцева, дружба сложилась, так как до этого у пумы и хаски была возможность привыкнуть, так как они видели друг друга через разделительную сетку.





Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что дружба козла и тигра не задалась в Приморье.

Таисия Масина