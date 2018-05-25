Безопасная система расчета при крупных сделках через специальный счет нотариуса вводится в России, сообщает DEITA.RU.

Большие деньги часто привлекают грабителей, кроме того, кто-то из участников сделки может оказаться мошенником. В результате хитрых комбинаций покупатель может остаться и без денег, и без покупки. Или, наоборот, продавец перепишет имущество на покупателя, а денег так и не увидит.

Сейчас в Гражданский кодекс внесены новые нормы в части финансовых сделок. В частности, вводится договор условного депонирования - эскроу. А нотариусы смогут выполнять функции эскроу-агента, гарантируя интересы сторон такого договора. Проще говоря, нотариусы смогут выступать посредниками, защищающими обе стороны от обмана. Сначала нотариус примет деньги от покупателя недвижимости, потом проконтролирует, чтобы покупатель получил свой дом. После этого продавец сможет прийти за деньгами.

Этот вариант перечисления денег от покупателя к продавцу решает сразу несколько проблем, обеспечивая при этом максимальную безопасность расчета. Теперь плательщику не нужно обналичивать крупные суммы и думать об их транспортировке в отделение банка. Необходимо только перевести деньги на специальный депозитный счет выбранного нотариуса.

Дмитрий Санников